9 مصابين في انقلاب سيارة على طريق دمياط غرب بورسعيد

بالاسماء: إصابة ٩ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق دمياط ببورسعيد

أصيب ٩ أشخاص بكدمات وسحجات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق دمياط غرب المحافظة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى الزهور ٧ مصابين وهم: إسراء طارق زكريا، ١٩ سنة، وجيهان عزيز محمد فرحات، ٤٥ سنة، وإيناس علي إبراهيم، ٢٥ سنة، وأحلام محمد عبد الحليم، ٤٠ سنة، وسارة حامد أبو الريش، ٢٣ سنة، ونسرين الزكيم صابر محمد، ٣٢ سنة، وجيهان السيد أبو جمعة، ٤٥ سنة، جميعهم إصاباتهم عبارة عن كدمات وسحجات بالجسم.

بينما وصل مستشفى المبره ٢ مصابين وهم: أحمد ربيع عبد العظيم، ٢٢ سنة، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، ونوال الداودي الداودي إبراهيم، ٣٧ سنة، مصابة بكدمات بالجسم وسحجات.

وأمر اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد بتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي شأن آخر تمكنت الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق في منفذ السلع المُعمرة بنطاق حي الشرق، بجانب مديرية الشئون الصحية.

وجرى الدفع بسيارة إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء، وتمكن رجال المطافي من السيطرة على الحريق بعد دقائق من البلاغ، وذلك قبل أن يمتد إلي باقي منفذ البيع، أو المحال والوحدات السكنية المجاورة.

لم يشهد الحريق خسائر كبيرة، وتمكنت النيران من التهام عدد قليل من المفروشات المعروضة بمنفذ البيع، وتم السيطرة عليها قبل أن تمتد للأجهزة الكهربائية المعروضة، وذلك بفضل سرعة توجه سيارة الإطفاء لمكان الحادث.