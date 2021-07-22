الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

السيسي
السيسي

يظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته بالدرجة في  مدينة العلمين الجديدة، وحواره مع مجند مرور يدعى أيمن، استفسر منه على أحواله، وظروفه المعيشة.

وكان لرئيس السيسى  وهو يقود دراجته الهوائية، يتحدث مع مجند يدعي أيمن، يستفسر منه عن أحواله، ورد الشاب، إنه يبلغ من العمر 29 عامام، وأنه من مركز أشمون بمحافظة المنوفية ، وأن خدمته فى الجيش في 21 إبريل 2022، مضيفا أنه كان يعمل فى مكتبة أثناء دراسته، براتب 1500 جنيه، قبل أن يتملكها.

وعندما سأله الرئيس: أنت عايز أيه، فرد قائلا عايز شغلانة لأن المكتبة على القد فقال له الرئيس: الصغير يكبر، مضيفا " اطحن نفسي مااكلشي وماانامش ولا حد يغلبني ابداً، هو العيل اللي  بيجي مش محتاج اكل وشرب وتعليم وصحة، عشان تبقى التربية كويسة، تقدر توفر كده ازاي، بس عشان متقولش الظروف صعبة،

وفى نهاية الحوار أعرب المجند عن سعادته بمقابلة الرئيس السيسى قاله له، «بلغ سلامي للوالد وكل سنه وانت طيب يا أيمن"، مؤكدا له أن معاونيه سيحصلون على بياناته.

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وائل لطفي

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