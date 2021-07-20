الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يستقبل عددا من القساوسة والمطارنة للتهنئة بعيد الأضحى

مطارنة وقساوسة المنيا
مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفداً كنسيا ضم مطرانية ملوي، وديرمواس، ومجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، حيث هنأ الوفد المحافظ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربين عن أمنياتهم، بأن يحفظ الله مصر، وأن يرعاها ويحفظ قائدها وجيشها وشعبها وأن يحقق لبلادنا كل التقدم والرخاء، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبتعاون أبنائها المخلصين.

 

وضم الوفد الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، الأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي، والقس أندراوس أسعد، والأنبا أغابيوس أسقف مطرانية ديرمواس، والقس متى عبدالملاك، والقس عصام عطية رئيس المجمع الإنجيلي بالمنيا، والقس أمير صادق، والقس كمال رشدي، والقس نبيل صموئيل، والقس ميشيل فؤاد، والقس نبيل ثابت، والقس صفا وليم، والقس جوزيف وليم، والقس إسحق النميري، والقس عبد السيد يونان، والقس فيليب عبيد الله، والقس سمير رشدي. 

مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ
مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ

وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للآباء المطارنة، مؤكدا أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ
مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ

ووجه الوفد الشكر والتقدير، لمحافظ المنيا، وكافة القيادات التنفيذية القائمين على العمل وتحقيق الإنجازات على أرض محافظة المنيا، مؤكدين أن المرحلة التي تمر بها البلاد، تلزم تواجد روح الحب والسلام والتلاحم بين جميع أطياف المجتمع.

مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ
مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ

وأكد محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على أرض الواقع، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابعًا، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.

مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ
مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ

وكان محافظ المنيا، قد زار مؤسستي البنين والبنات بالمحافظة، مقدماً التهنئة للأطفال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قدم العيدية، وملابس العيد للأطفال.

مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ
مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ

وخلال الزيارة تفقد المحافظ المؤسستين، يرافقه ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، و اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، واستمع لطلبات عدد من الأطفال، وأعرب عن سعادته بمشاركة الأطفال الاحتفال بالعيد، مؤكداً أن المحافظة لن تتوانى في تقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ
مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ

كما أكد محافظ المنيا على أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي، للارتقاء بمستوى العناية والرعاية الخاصة بالأيتام ودور الرعاية على مستوى المحافظة من خلال خطة ذات أهداف إنسانية في المقام الأول، موضحا أهمية تضافر الجهود حتى يكون الأطفال أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع، لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ
مطارنة وقساوسة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ
المنيا مطارنة وقساوسة المطرانيات يقدمون التهنئة للمحافظ عيد الأضحى المبارك أسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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