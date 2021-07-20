محافظ المنيا يستقبل عددا من القساوسة والمطارنة للتهنئة بعيد الأضحى

محافظ المنيا يستقبل عددا من القساوسة والمطارنة للتهنئة بعيد الأضحى
استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفداً كنسيا ضم مطرانية ملوي، وديرمواس، ومجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، حيث هنأ الوفد المحافظ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربين عن أمنياتهم، بأن يحفظ الله مصر، وأن يرعاها ويحفظ قائدها وجيشها وشعبها وأن يحقق لبلادنا كل التقدم والرخاء، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبتعاون أبنائها المخلصين.
وضم الوفد الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، الأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي، والقس أندراوس أسعد، والأنبا أغابيوس أسقف مطرانية ديرمواس، والقس متى عبدالملاك، والقس عصام عطية رئيس المجمع الإنجيلي بالمنيا، والقس أمير صادق، والقس كمال رشدي، والقس نبيل صموئيل، والقس ميشيل فؤاد، والقس نبيل ثابت، والقس صفا وليم، والقس جوزيف وليم، والقس إسحق النميري، والقس عبد السيد يونان، والقس فيليب عبيد الله، والقس سمير رشدي.
وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للآباء المطارنة، مؤكدا أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ووجه الوفد الشكر والتقدير، لمحافظ المنيا، وكافة القيادات التنفيذية القائمين على العمل وتحقيق الإنجازات على أرض محافظة المنيا، مؤكدين أن المرحلة التي تمر بها البلاد، تلزم تواجد روح الحب والسلام والتلاحم بين جميع أطياف المجتمع.
وأكد محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على أرض الواقع، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابعًا، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.
وكان محافظ المنيا، قد زار مؤسستي البنين والبنات بالمحافظة، مقدماً التهنئة للأطفال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قدم العيدية، وملابس العيد للأطفال.
وخلال الزيارة تفقد المحافظ المؤسستين، يرافقه ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، و اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، واستمع لطلبات عدد من الأطفال، وأعرب عن سعادته بمشاركة الأطفال الاحتفال بالعيد، مؤكداً أن المحافظة لن تتوانى في تقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
كما أكد محافظ المنيا على أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي، للارتقاء بمستوى العناية والرعاية الخاصة بالأيتام ودور الرعاية على مستوى المحافظة من خلال خطة ذات أهداف إنسانية في المقام الأول، موضحا أهمية تضافر الجهود حتى يكون الأطفال أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع، لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.