الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرتغال تسجل أكثر من 58 ألف إصابة بكورونا خلال شهر

كورونا في البرتغال
كورونا في البرتغال

سجلت السلطات الصحية في البرتغال أكثر من 58 ألف حالة إصابة جديدة خلال الشهر الماضي، وهي الفترة التي زاد فيها عدد حالات الدخول إلى العناية المركزة بنسبة 122%، وارتفع عدد الوفيات بنسبة 0.8 %، وسجلت لشبونة وفالي دو تيجو أكبر عدد من الإصابات خلال الشهر الماضي بما يقرب من 32 ألف حالة في شهر واحد.

وذكرت وكالة الأنباء البرتغالية الرسمية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات في الشمال زاد بنسبة 4% خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، مضيفة أن تطور الوباء في الشهر الماضي انعكس أيضًا في صورة ضغط على منظومة الخدمات الصحية الوطنية حيث زادت الإصابات بنسبة 115%.

وأشارت إلى أنه على الرغم من هذا الضغط المتزايد على الخدمات الصحية الوطنية، فإن عدد الوفيات المسجلة لم يشهد سوى زيادة طفيفة بنسبة 0.8% (135 حالة وفاة) ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الوباء في البرتغال إلى 17 ألفًا و182 شخصًا.

من جانب أخر، أكدت السلطات الصحية البرتغالية تسارع وتيرة برنامج التطعيم ضد كورونا الشهر الماضي، حيث حصل 60% من عدد السكان على الجرعة الأولى، كما تم تطعيم 90% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

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