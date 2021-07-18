سار عكس الاتجاه لإيصال طالبة.. ضبط سائق «توكتوك» أمام لجنة ثانوية بحلوان

ألقت قوة الشرطة المكلفة بتأمين مدرسة أم الأبطال الإعدادية بحلوان، والتي تشهد انعقاد امتحانات الثانوية العامة، القبض على سائق توكتوك أمام المدرسة لسيره مخالفًا عكس الطريق.

كان سائق التوكتوك يُقل طالبة وفي سبيله لإنزالها أمام المدرسة للحاق بالامتحان، فاضطر للمسير بضعة أمتار عكس اتجاه الطريق، قبل أن يتم القبض عليه واستدعاء قوة لترحيله لقسم شرطة حلوان.

ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.

وكانت قد فتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها، في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، للبدء في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، شدد على أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو طبقا لجدول الامتحانات المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، وليس لها علاقة بقرار مد إجازة العيد بداية من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو.

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات إلى أن موعد امتحان الكيمياء 17 يوليو في موعده دون تغيير، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 18 يوليو في موعده دون تغيير، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى للطلاب بداية من 19 يوليو وحتى 23 يوليو، ويستأنف طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بأداء امتحان الفيزياء السبت 24 يوليو، كما يستأنف طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم الأحد 25 يوليو بأداء مادة التاريخ.