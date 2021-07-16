الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

براءة نبيل الشوباشى نائب مدير «فرانس 24» من تهمة التحرش والقناة تعتذر له

نبيل الشوباشي
نبيل الشوباشي

 

بعد مرور شهر كامل انتهت التحقيقات التي أجريت داخل قناة "فرانس ٢٤" بشأن اتهام فتاة مغربية من العاملين بالقناة لمديرها المصري نبيل الشوباشي بالتحرش، أثبتت التحقيقات التي أجريت من خلال شركة مستقلة براءة الشوباشي من هذا الاتهام، كما أكدت أن الفتاة المغربية تعاني من اضطرابات نفسية.

فوجئ الإعلامي المصري نبيل الشوباشي نائب مدير قناة "فرانس ٢٤" باستدعاء من hr القناة، وعندما ذهب إلى مقر الإدارة، تم إبلاغه أن هناك فتاة مغربية من العاملين بالقناة تقدمت ضده بشكوى تؤكد خلالها أنه تحرش بها جنسيًا، وتم الاتفاق على تكليف شركة تحقيقات خارجية مستقلة للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة، حتى لا يشوب التحقيقات شبهة مجاملة لأي طرف من الأطراف.

بالفعل بدأت التحقيقات واستمرت لمدة شهر، وخلال هذه المدة قامت قنوات الإخوان والإعلاميون الهاربون وعلى رأسهم حمزة زوبع، بالحديث عن الواقعة ومحاولات تشويه نبيل الشوباشي نظرًا لكونه ابن السياسية والبرلمانية فريدة الشوباشي، وحاولوا طوال فترة التحقيقات استغلال الموقف ضد الشوباشي الذي رفض الحديث أو التعليق تمامًا حتى انتهاء التحقيقات.

وأعلنت مؤخرًا الشركة التي تولت التحقيق في الأمر عن النتائج الكاملة، والتي ثبت من خلالها براءة نبيل الشوباشي، كما كشفت التحقيقات عن أن الفتاة المغربية تعاني من اضطرابات نفسية، وأنها وجهت هذا الاتهام الباطل إلى نبيل الشوباشي نظرا لأنه رفض تعيينها مذيعة في القناة لعدم كفاءتها، واكتفى بعملها كمعدة برامج فقط.

وأصدرت القناة بيانًا رسميًا باللغتين الفرنسية والعربية، تعتذر خلالها للإعلامي المصري نبيل الشوباشي وتطالبه بالعودة لممارسة مهام عمله في القناة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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