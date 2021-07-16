«الصحة»: توزيع 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنك» على المراكز خلال أيام

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة سوف تقوم بتوزيع ما يقرب 210 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك في (Sputnik V) الروسي المضاد لكورونا على مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، عقب الإعفاء الجمركي عليها من جانب هيئة الدواء المصرية الذي من المقرر أن يحدث خلال أيام قريبة.

وأوضح المصدر لـ "الدستور" أن هذه الشحنة وصلت إلى مصر الشهر الماضي ضمن الكميات التي تم التعاقد عليها، ومن المقرر أن تصل الكميات الأخرى، على دفعات فى الفترة المقبلةـ مؤكدا أن الشحنة تأتي فى إطار مجهودات الدولة للتوسع فى إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنها خضعت لتحليل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على مراكز تطعيم المواطنين فى كل المحافظات، حيث إن الشحنات تخضع لـ 4 اختبارات أساسية.

وأشار إلى أن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت أكثر من 10 ملايين جرعة، لافتا إلى إقبال الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا خلال الأسابيع الماضية.

- زيادة مراكز اللقاح إلى 429 مركزا

في سياق متصل ، كانت الوزارة قد زادت عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 429 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتت فعاليتها ومأمونيتها من خلال الدراسات التى أجريت عليها، وتم تسجيلها بهيئة الدواء المصرية، وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن 15335.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.