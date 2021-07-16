الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: توزيع 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنك» على المراكز خلال أيام

لقاح سبوتنك
لقاح سبوتنك

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة سوف تقوم بتوزيع ما يقرب 210 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك في (Sputnik V) الروسي المضاد لكورونا على مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، عقب الإعفاء الجمركي عليها من جانب هيئة الدواء المصرية الذي من المقرر أن يحدث خلال أيام قريبة.

وأوضح المصدر لـ "الدستور" أن هذه الشحنة وصلت إلى مصر الشهر الماضي ضمن الكميات التي تم التعاقد عليها، ومن المقرر أن تصل الكميات الأخرى،  على دفعات فى الفترة المقبلةـ مؤكدا أن الشحنة تأتي فى إطار مجهودات الدولة للتوسع فى إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنها خضعت لتحليل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على مراكز تطعيم المواطنين فى كل المحافظات، حيث إن الشحنات تخضع لـ 4 اختبارات أساسية.

وأشار إلى أن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت أكثر من 10 ملايين جرعة، لافتا إلى إقبال الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا خلال الأسابيع الماضية.

- زيادة مراكز اللقاح إلى 429 مركزا

في سياق متصل ، كانت الوزارة قد زادت  عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 429 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتت فعاليتها ومأمونيتها من خلال الدراسات التى أجريت عليها، وتم تسجيلها بهيئة الدواء المصرية، وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن 15335.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وزارة الصحة والسكان لقاح سبوتنك الروسى فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

«الصحة» تناشد المواطنين: تبرعوا بالدم لتوفير مشتقات البلازما

الاتحاد الأوروبى يكشف تفاصيل جزء من خطته بشأن المناخ

ملف سد النهضة.. الرئيس السيسى ممازحا المصريين: «ما تقلقوش وبلاش هرى»

رفع كفاءة 1320 منزلا.. إنجازات «صُنَّاع الحياة» في أولى مراحل «حياة كريمة»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 16-7-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

«مشروع الشام الجديد».. ضرورته اقتصاديًا وسياسيًا

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «1-2»

ماجد حبته

الطريق إلى الحياة الكريمة

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى