الفلبين تتسلم 1.1 مليون جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

تسلمت الفلبين أكثر من مليون و100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، اليوم الجمعة، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية.



وذكرت صحيفة "فيل ستار" المحلية أنه مع وصول هذه الشحنة الجديدة، يبلغ عدد الجرعات المتاحة في البلاد من لقاح أسترازينيكا 6 ملايين و858 ألفا و900 جرعة.

- 17 مليون جرعة اشترتها 500 شركة خاصة في الفلبين



جدير بالذكر أن هذه الشحنة هي جزء من الـ17 مليون جرعة اشترتها حوالي 500 شركة خاصة في الفلبين من خلال اتفاقية ثلاثية مع الحكومة الفلبينية وشركة الأدوية البريطانية السويدية.

وكان أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين ، أن 4 ملايين شخص على الأقل تلقوا جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتس أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي هاري روك - في بيان صحفي حسبما نقلت شبكة "إيه بي أس-سي بي إن" الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية - إنه السلطات الفلبينية وزعت 14 مليونا و74 ألفا و514 جرعة من لقاحات مختلفة للتحصين ضد فيروس كورونا منذ بدء برنامج التلقيح في مطلع مارس الماضي، مضيفا أنه تم تلقيح 4 ملايين و47 ألفا و792 شخصا حتى الآن.

- الفلبين تطمح لتطعيم 70 مليون مواطن خلال العام الجاري

وتطمح الفلبين إلى تطعيم ما يتراوح بين 58 إلى 70 مليون مواطن خلال العام الجاري ، من أجل إعادة فتح الاقتصاد بشكل أمن بعد تضرره بسبب جائحة كورونا العام الماضي.

من ناحية أخرى، قال وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي إن أعداد الملقحين ضد الفيروس تمثل ما بين 5 و6 % من إجمالي الأعداد المستهدفة.

يذكر أن الفلبين تحتل المرتبة الثانية من حيث الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا؛ حيث بلغ إجمالي أعداد الإصابة المسجلة بها نحو مليون و400 ألف حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

