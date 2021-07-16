الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تتسلم 1.1 مليون جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 تسلمت الفلبين أكثر من مليون و100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، اليوم الجمعة، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية.


وذكرت صحيفة "فيل ستار" المحلية أنه مع وصول هذه الشحنة الجديدة، يبلغ عدد الجرعات المتاحة في البلاد من لقاح أسترازينيكا 6 ملايين و858 ألفا و900 جرعة.

- 17 مليون جرعة اشترتها 500 شركة خاصة في الفلبين


جدير بالذكر أن هذه الشحنة هي جزء من الـ17 مليون جرعة اشترتها حوالي 500 شركة خاصة في الفلبين من خلال اتفاقية ثلاثية مع الحكومة الفلبينية وشركة الأدوية البريطانية السويدية.

 

وكان  أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين ، أن 4 ملايين شخص على الأقل تلقوا جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حتس أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي هاري روك - في بيان صحفي حسبما نقلت شبكة "إيه بي أس-سي بي إن" الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية - إنه السلطات الفلبينية وزعت 14 مليونا و74 ألفا و514 جرعة من لقاحات مختلفة للتحصين ضد فيروس كورونا منذ بدء برنامج التلقيح في مطلع مارس الماضي، مضيفا أنه تم تلقيح 4 ملايين و47 ألفا و792 شخصا حتى الآن.

- الفلبين تطمح لتطعيم 70 مليون مواطن خلال العام الجاري

وتطمح الفلبين إلى تطعيم ما يتراوح بين 58 إلى 70 مليون مواطن خلال العام الجاري ، من أجل إعادة فتح الاقتصاد بشكل أمن بعد تضرره بسبب جائحة كورونا العام الماضي.

من ناحية أخرى، قال وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي إن أعداد الملقحين ضد الفيروس تمثل ما بين 5 و6 % من إجمالي الأعداد المستهدفة.

يذكر أن الفلبين تحتل المرتبة الثانية من حيث الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا؛ حيث بلغ إجمالي أعداد الإصابة المسجلة بها نحو مليون و400 ألف حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

ملف سد النهضة.. الرئيس السيسى ممازحا المصريين: «ما تقلقوش وبلاش هرى»

أطعمة تحميك من أمراض القلب

قيرغيزستان تسجل 1334 إصابة جديدة بكورونا

تشميع 40 منشأة خالف أصحابها الإجراءات الاحترازية بالغربية

إغلاق جديد فى ملبورن ضمن جهود أستراليا للحد من تفشى كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

«مشروع الشام الجديد».. ضرورته اقتصاديًا وسياسيًا

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «1-2»

ماجد حبته

الطريق إلى الحياة الكريمة

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى