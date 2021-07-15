1600 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، تسجيل 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل رقم قياسي بلغ 1615 حالة.

ونقلت شبكة "كيه بي إس وورلد" الإخبارية عن وكالة مكافحة الأمراض القول، إن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 173 ألفًا و511 حالة.

ويعد هذا اليوم التاسع على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد الحالات الجديدة حاجز الألف إصابة.

ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 1555 حالة محلية المصدر، من بينها 1098 حالة في منطقة العاصمة الكبرى، حيث سجلت سول 518 حالة ومقاطعة "كيونج كي" 491 حالة.

وتم تسجيل حالتي وفاة أخريين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 2050 حالة وفاة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.