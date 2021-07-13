إجراءات مشددة فى بنغازى الليبية لمنع تفشى كورونا

أصدرت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بمدينة بنغازي الليبية تحذيرات على خلفية تزايد خطورة الوضع الوبائي وازدياد حالات الإصابة وظهور سلالات جديدة من المتحور دلتا.

وقال التعميم - حسب قناة 218 الليبية - تحسبًا لخطر انتقال العدوى داخل نطاق بلدية بنغازي فإن الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي تدعو إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب الاختلاط والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وغسل اليدين بشكل منتظم والتطهير اليومي.

وأضافت "الغرفة": من الضروري التزام القادمين من مناطق الإصابة المعلن عنها رسميًا داخل الوطن وخارجه بإجراء التحاليل التي تثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة لا تقل عن أسبوع.

ودعت الغرفة إلى ضرورة مراقبة الشواطئ والمصايف والمتنزهات والأسواق وغيرها من الأماكن التي تشهد تجمعات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بها، وتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 2ر187 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 44ر3 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و244 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و39 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و440 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

