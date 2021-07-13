الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس.. كتل نيابية تشرع فى تفعيل لائحة سحب الثقة من الغنوشى

الغنوشى
الغنوشى

بسبب انحرافه بالمؤسسة التشريعية وفشله في تسييرها وتحويلها إلى ساحة عنف، بدأت 3 كتل نيابية  في البرلمان التونسي تونس، أمس الإثنين، في تفعيل لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي لعزله من منصبه.

ومن جانبها، قالت النائب عن كتلة الإصلاح نسرين العماري: إن كتلة حزبها وكتلتي حزب تحيا تونس والكتلة الديمقراطية، اجتمعت اليوم الإثنين، وقررت تكليف النواب المستقلين بجمع الإمضاءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيرة إلى أن عدد النواب الموقعين على العريضة بلغ مبدئيا 106 وسيتم إيداع المطلب لدى مكتب الضبط من أجل عرضها للنقاش في جلسة علنية وبتصويت علني.

وكانت هذه الكتل قد أعلنت قبل أيام، مقاطعتها أشغال مكتب البرلمان واجتماعات رؤساء الكتل، كما لوحت بمقاطعة الجلسات العامة، احتجاجا على ممارسات الغنوشي وتحويله اجتماعات مكتب البرلمان إلى فضاء لتمرير أجندته.

 كما اتهمت هذه الكتل النيابية  بالدكتاتورية وباختطاف البرلمان والتلاعب به، وتبييض العنف داخله، لاسيما بعد واقعة الاعتداء على رئيس كتلة الدستوري الحر عبير موسى ، التي تعرضت لاعتاء  تحت قبة البرلمان في جلسة يوم 30 يونيو الماضي.

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان (109)، بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".

يذكر أن الغنوشي واجه خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا.

 

 

البرلمان التونسي راشد الغنوشي سحب الثقة من راشد الغنوشي كتلة الاصلاح نسرين العماري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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