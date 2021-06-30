تبدأ غداً.. جدول صرف معاشات شهر يوليو 2021

تبدأ غدا الخميس، الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، في صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة 13% والتى تقدر بحوالي 31 مليار جنيه لأكثر من 10 ملايين مستفيد.



وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم تقسيم أصحاب المعاشات إلى شرائح لمنع التكدس والزحام لمن يريد الصرف من خلال مكاتب البريد، فى حين يحق صرف المعاشات أيا كان مبلغها من ماكينات الصرف الآلية من اليوم الأول للصرف وحتى نهاية الشهر.

جدول صرف معاشات شهر يوليو2021 حسب شرائح المعاشات

تبدأ الشريحة الأولى للصرف لمن يتقاضي أقل من 1000 جنيه، لمدة يومين تبدأ من الخميس وتنتهى السبت، وتبدأ الشريحة الثانية لمن يتقاضى أقل من 2000 جنيه من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، فى حين تبدأ الشريحة الثالثة لصرف المعاشات لمن يتقاضون أقل من 3000 جنيه وتبدأ من الأربعاء وحتى نهاية الشهر مع من تخلف عن الصرف للشريحتين الأولى والثانية.



تفاصيل الزيادة الجديدة فى المعاشات

كما تبدأ زيادة المعاشات من 130 جنيها وحتى 1053 جنيها، فان من يتقاضي 1000 جنيه سيحصل على 1130 جنيها، ومن يتقاضي 2000 جنيه سيحصل على 2260 جنيها، ومن يحصل على 3000 سيتقاضى 3390 جنيها، ومن يتقاضى 4000 جنيه، فان قيمة الزيادة تصل إلى 520 ومن يتقاضى 500 جنيه سيحصل على 650 زيادة، ومن يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على 780 جنيها.

يهمك أيضًا.. مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2021



استعداد بنك ناصر الاجتماعي

فيما أعلن بنك ناصر الاجتماعي، الانتهاء من الاستعداد لصرف معاشات شهر يوليو من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وفقا لتوجيهات وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.

وأكد بنك ناصر، عبر موقعه الالكتروني أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال العطلة الرسمية احتفالا بثورة يونيو.

واستعرضنا فى هذا التقرير جدول مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 بالزيادات الجديدة حيث تستمر عمليات البحث على محرك البحث جوجل عن مواعيد الصرف من قبل الموطنين.