الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تنفي تجهيز غرف عزل خاصة بمرضى الفطر الأسود

الفطر الأسود
الفطر الأسود

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إنَّ الفطر الأسود ليس مرضاً جديداً، وهو غير معد ويصيب الأشخاص الذين يعانون نقص المناعة.

وناشد «عبدالفتاح» في تصريحات، الجمعة، المواطنين عدم تناول أي أدوية تتسبب في نقص المناعة، محذراً من تناول بروتوكولات العلاج المستخدمة في علاج فيروس كورونا دون استشارة طبيب.

وأكد أن وزارة الصحة و السكان لم تجهز غرف عزل خاصة بحالات الإصابة بالفطر الأسود لأنه لا ينتقل من شخص إلى آخر وغير معدي.

وحرص عبد الفتاح على طمأنة المواطنين من ناحية الإصابة بالفطر الأسود وانتقاله من شخص إلى آخر، مؤكداً أنه موجود منذ قديم الأزل ويصيب الأشخاص التي تنعدم لديهم المناعة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الخميس، عن خروج 909 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 189476 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 258407 من ضمنهم 189476 حالة تم شفاؤها، و 14904 حالة وفاة.

وزارة الصحة والسكان الفطر الأسود غير معدي

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