الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الآن.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم شهر ابريل ومايو

رابط الاستعلام عن
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بالاسم والرقم تصدر خلال الساعات القليلة الماضية قائمة أبرز الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل حيث يسارع الكثير من المواطنين حاليا إلى الاستعلام عن إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية لتفادي دفع غرامة التأخير، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام والغرامة المالية التي أقرتها الشركة المصرية للاتصالات على المتخلفين عن الدفع.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم

ملايين من المواطنين يستخدمون رابط الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا)، للاستعلام الالكتروني عن إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضي والتي تصدر خلال الأشهر (يناير و مارس و يوليو و سبتمبر) عقب إدخال اسم المشترك ورقم التليفون من كل عام خاصة في ظل ارتفاع أعداد المصابين والوفيات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وفقا لإحصائيات وزارة الصحة والسكان المصرية والتي تتم من خلال المعامل المركزية ومستشفيات العزل التي خصصتها الدولة لمتابعة الحالة الصحية للمرضى والتي تتلقى الدعم الكامل من الحكومة.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات معرفة قيمة إجمالي الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضي من إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة
  • كتابة بيانات صاحب الخط الأرضي كاملة ( الاسم، الرقم القومي، تاريخ الميلاد...)
  • كتابة رقم التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته مسبوق بكود المحافظة التابع لها
  • الضغط على زر الاستعلام
  • ظهور إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه بالتفاصيل

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وسائل دفع فواتير التليفون الأرضي إلكترونيا 

حرصا على عدم تعطيل مصالح عملاء الشركة المصرية للاتصالات خصصت موقعا إلكترونيا من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم وسائل دفع إلكترونية يمكن الدفع من خلالها دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات الرئيسية للستنرالات والدفع في الخزينة وهي ( مكاتب البريد ، شركات التحصيل مثل فوري و ضامن ومصاري و بيي، عن طريق ماكينات الصرف الألي لجميع البنوك المصرية).

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