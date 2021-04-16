الجمعة 16 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم من شركة المصرية للاتصالات

التليفون الارضي
التليفون الارضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم من شركة المصرية للاتصالات من ضمن الموضوعات التي يبحث عنها الكثير يومياً وبشكل مكثف، حيث ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا عبر موقع “ جوجل ” من قبل المواطنين عن رابط الاستعلام والخطوات لدفع فاتورة التليفون الارضي بالاسم من شركة المصرية للاتصالات.

أطلقت شركة المصرية للاتصالات، منصتها الإلكترونية لمساندة العملاء وتوفير الوقت عليهم، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونظراً إلى أن عمليات البحث مستمرة وبكثرة من قبل العملاء والمواطنين على محركات الانترنت عبر موقع  جوجل، لذلك يعرض “ الدستور ” لكم جميع التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم من شركة المصرية للاتصالات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم 

عزيزي العميل يمكنك الأن الدخول عبر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم من شركة المصرية للاتصالات بالخطوات التالية حتى تتمكن من الاستعلام أو دفع الفواتير المتأخرة، يجب عليك الدخول على هذا الرابط الإلكتروني من هنا وتابع باقي التفاصيل وهي كالتالي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من شركة المصرية للاتصالات

أولاً يجب على العميل الدخول عبر موقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات وهو كالتالي : https://billing.te.eg/.

ومن بعدها يقوم العميل بالدخول على خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، ويجب عليك كتابه كافة البيانات الخاصة بك وهي كالتالي ( رقم التليفون الارضي - المحافظة التابع لها - رقم البطاقة المكون من 14 رقم - الاسم بالكامل )، وبعد ذلك قم بالضغط على خدمة استعلام.

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كيفية دفع فاتورة التليفون الارضي 2021

خدمة مصاري.

خدمة فودافون كاش.

مكاتب البريد.

خدمة فوري.

خدمة ممكن.

خدمة خدماتي.

خدمة أمان.

خدمة سداد.

خدمة Bee.

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