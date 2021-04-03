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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قائمة مسلسلات رمضان 2021 وقنوات عرض الدراما الرمضانية

السبت 03/أبريل/2021 - 06:16 م
مسلسل موسى
مسلسل موسى
نعمات مدحت
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تصدرت قائمة مسلسلات رمضان 2021 وقنوات عرض الدراما الرمضانية، حيث أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ويبدأ السباق الرمضاني في الدراما المصرية، حيث يشارك ما يزيد عن عشرين عملا في رمضان، لذلك يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسماء المسلسلات والقنوات العارضة، من محبي الدراما التليفزونية عبر المنصات الإلكترونية المختلفة حيث يعد هذا العام الأقوى في الدراما المصرية.

ويجرى عدد من النجوم وصناع الدراما التليفزيونية، الانتهاء من تصوير المشاهد النهائية من الأعمال الدرامية، للاستعداد لعرضها في بداية الشهر الكريم، حيث تجمع نخبة كبيرة من النجوم والفنانين.

قائمة مسلسلات رمضان 2021 وقنوات عرض الدراما الرمضانية

تعرض قناة الحياة هذا العام مجموعة من المسلسلات في شهر رمضان 2020، تتواجد شبكة تلفزيون الحياة على رأس بحث أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض حيث تعد من القنوات التي تتمتع بنسبة  مشاهدة مرتفعة وعالية في رمضان، حيث تعرض: مسلسل النمر من بطولة محمد إمام ونرمين الفقي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، مسلسل ضل راجل من بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي ونور وإنعام سالوسة، مسلسل عالم موازي من بطولة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف ودلال عبد العزيز، مسلسل أحسن أب بطولة علي ربيع وأحمد فتحي وسامي مغاوري وهاجر أحمد.

إضافة إلى مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف، كما تعرض القناة أيضا، مسلسل القاهرة كابول أيضا يقترب بشدة من العرض على الحياة بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي.

قائمة مسلسلات قناة dmc في شهر رمضان 

تعرض القناة عدد من المسلسلات، وعلى رأسها مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم، ومسلسل موسى بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وسيد رجب، ومسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح، مسلسل الملك أحمس بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك، ثم مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل وآيتن عامر.

قائمة مسلسلات قناة ON  في شهر رمضان 

تعرض قناة أون مجموعة متميزة من المسلسلات خلال شهر رمضان المبارك وهم: مسلسل الاختيار ٢ بطلوة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، مسلسل نجيب زاهي زركش بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا وإسلام إبراهيم، مسلسل كوفيد ٢٥ بطولة يوسف الشريف وآيتن عامر، مسلسل بين السما والأرض بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي ودرة.

قائمة مسلسلات قناة CBC في شهر رمضان 

تعرض قناة سي بي سي مجموعة من المسلسلات في رمضان وهي: مسلسل حرب أهلية بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة، مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي، مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع.
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