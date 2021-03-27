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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

السبت 27/مارس/2021 - 02:45 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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يبحث الكثير من محبي الدراما التليفزونية عبر مواقع الإنترنت المختلفة عن أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض تمهيدا لانطلاق الموسم الدرامي الأقوى هذا العام.

ويستعد عدد من النجوم وصناع الدراما التليفزيونية لعرض عدد كبير من المسلسلات خلال موسم دراما رمضان 2021 والتي تجمع بين عدد كبير من كبار النجوم والمجتمعين في أعمال واحدة حيث تتكتل بعض الأسماء في عمل واحد مما يعطيها قوة درامية كبيرة.

أسماء مسلسلات رمضان 2021 والقناة الناقلة

مسلسلات قناة الحياة في رمضان 2020، تتواجد شبكة تلفزيون الحياة على رأس بحث أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض حيث تعد من القنوات ذات المشاهدة العالية في رمضان وتعرض:

- مسلسل النمر من بطولة محمد إمام ونرمين الفقي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد
- مسلسل ضل راجل من بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي ونور وإنعام سالوسة
- مسلسل عالم موازي من بطولة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف ودلال عبد العزيز
- مسلسل أحسن أب بطولة علي ربيع وأحمد فتحي وسامي مغاوري وهاجر أحمد
- مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف
- مسلسل القاهرة كابول أيضا يقترب بشدة من العرض على الحياة بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي

مسلسلات قناة dmc في رمضان 2021

- مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم
- مسلسل موسى بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وسيد رجب
- مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح
-مسلسل الملكبطولة عمرو يوسف وصبا مبارك
- مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل وآيتن عامر

مسلسلات قناة ON رمضان 2021

- مسلسل الاختيار ٢ بطلوة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار
- مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر
- مسلسل نجيب زاهي زركش بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا وإسلام إبراهيم
- مسلسل كوفيد ٢٥ بطولة يوسف الشريف وآيتن عامر
- مسلسل بين السما والأرض بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي ودرة

تابع أيضاً:

- مسلسل حرب أهلية بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة
- مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي
- مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي
- مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع

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