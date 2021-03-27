هشام ماجد ضيف برنامج «أسعد الله مساءكم من جديد»

في أحدث حلقات الموسم الرابع من البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، الذي يُقدمه النجم الكوميدي أكرم حُسني عبر شاشة "MBC مصر"، يستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" النجم هشام ماجد في حوار ساخر وغير تقليدي.وتتضمن الحلقة مشاهد مُحاكاة تمثيلية لأحد أعمال الفنان هشام ماجد، يتم تقديمها بصورة كوميدية، بالإضافة لبعض الاسكتشات الغنائية والمقاطع الحوارية الشهيرة.البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد"، تنطلق حلقاته مع شخصية "سيد أبوحفيظة"، التي يُقدمها الفنان أكرم حُسني، والتي اكتسبت، خلال فترة وجيزة، مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلامين المصري والعربي، ويرصد من خلالها أكرم حُسنى بصورة أسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة فى المُجتمع المصرى، ويُحللها ويُعلق عليها بأسلوب ساخر وشيق.يُعرض برنامج "أسعد الله مسائكم من جديد" على" MBCمصر"، كل سبت الساعة 9:00 مساء، وتُعرض هذه الحلقة اليوم 27 مارس 2021 الساعة 9:00 مساءً على "MBC مصر".