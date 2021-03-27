انتهاء تصوير حكاية «طبق الأصل» من «ورا كل باب»

انتهى الفنان فتحي عبد الوهاب وطاقم عمل حكاية "طبق الأصل" من مسلسل "ورا كل باب" من تصوير المشاهد النهائية من العمل الجديد، والحكاية المكونة من 5 حلقات تعرض بداية من السبت القادم على شبكة قنوات الحياة كآخر حكايات العمل المعروض حاليا.الحكاية الجديدة من بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب ويشارك في بطولتها إيهاب فهمي ورامي وحيد وساندي علي ورشا مهدي وإبراهيم ظريف ومن تأليف محمد الشواف ومن إخراج معتز حسام.وتقدم الحكاية في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يتعرض الفنان فتحي عبد الوهاب لأزمة بسبب أبنائه ويسعى للخروج منها، وكانت قنوات الحياة عرضت 3 حكايات من العمل الجديد وتعرض الليلة الحكاية الرابعة وتعرض الخامسة السبت القادم.