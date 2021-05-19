الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مع دخول الصيف.. 7 نصائح لخفض «نار فاتورة» التكييف

حرارة الصيف
حرارة الصيف

يزداد استهلاك الكهرباء مع الموجات الحارة بسبب تشغيل أجهزة التكييف والمراوح في كافة غرف المنزل لساعات طويلة تفاديًا للشعور بدرجات الطقس المرتفعة، لكن دائما ما توجد طرق لتقليل أرقام الفواتير التي تكلف الكثير من المصاريف، وتؤثر على ميزانية البيت بشكل سلبي. 

قدم موقع "smartenergy" أبرز الحيل لتقليل فاتورة الكهرباء مع الموجات الحارة وتضمنت:

إيقاف تشغيل مكيف الهواء عند عدم الحاجة إليه 

يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل مكيف الهواء أثناء نومك إلى تحقيق توفيرات ضخمة، ويمكنك تشغيل المكيف قبل النوم من خلال تبريد الغرفة وبعدها، ما قد يوفر 4 إلى 8% من تكاليف التبريد.

استخدم ترموستات قابل للبرمجة

منظم الحرارة القابل للبرمجة هو أداة موفرة للطاقة للغاية، ويسمح لك ببرمجة الساعات التي سيكون فيها منزلك شاغرا ومتى ستكون نائما، وخلال تلك الأوقات، ستقوم بضبط درجة حرارة منزلك وفقًا لذلك. 

اتباع هذه الطرق لخفض فاتورة الكهرباء هذا الصيف

 

-تحقق من عزل شامل للمنزل

يحدث تسرب الهواء عندما يدخل الهواء من الخارج ويخرج الهواء المكيف من منزلك من خلال الشقوق والفتحات، وعلى الرغم من أنك قد لا تلاحظ ذلك، إلا أن هذا يجعل تهوية منزلك أكثر صعوبة وتكلفة. 

ويعد تقليل تدفق الهواء المتسرب من وإلى منزلك طريقة فعالة من حيث التكلفة لخفض سعر التبريد وزيادة وظائف نظام تكييف الهواء لديك.

-تنظيف فتحات تكييف الهواء والوحدات

لكي تعمل وحدة تكييف الهواء بكفاءة، يجب صيانة المرشحات والملفات والزعانف بانتظام، حيث أن  مكيف الهواء النظيف فعال، وهو أهم جزء من الصيانة التي ستضمن تعظيم مكيف الهواء الخاص بك هو استبدال أو تنظيف مرشحاته بشكل روتيني، وأن يؤدي استبدال مرشح متسخ ومسدود بفلتر نظيف إلى تقليل استهلاك طاقة مكيف الهواء بنسبة 5 إلى 15%.

قم بتشغيل مروحة السقف

تعتبر مروحة السقف أداة رائعة لاستخدامها بجانب مكيف الهواء الخاص بك، ستعمل على تبريد الغرفة بحوالي 4 درجات، ما يسمح لك بعد ذلك بخفض منظم الحرارة إذا سمح المناخ بذلك، يمكنك إلغاء تكييف الهواء تمامًا باستخدام مروحة فقط.

-الاستفادة من التهوية الطبيعية

إذا كنت تعيش في مناخ تسوده ليالي باردة أو نسمات منتظمة، فاستغل ذلك، تخلص من استهلاك الكهرباء تمامًا عن طريق فتح النوافذ عندما تبرد في الخارج.

-احجب الشمس بالستائر

علاجات النوافذ أو أغطية النوافذ لا تزين منزلك فحسب، بل يمكنها أيضًا مساعدتك في توفير الطاقة، حيث يمكن لبعض علاجات النوافذ المختارة بعناية أن تمنع تدفئة منزلك تحت شمس الصيف، يمكن أن تقلل الستائر من اكتساب الحرارة بنسبة تصل إلى 45% خلال أيام الصيف، يمكنك إغلاق الستائر على النوافذ التي تتلقى أشعة الشمس المباشرة لمنع زيادة الحرارة أيضًا.

الكهرباء فاتورة أسعار استهلاك الموجات

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