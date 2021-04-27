الثلاثاء 27 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 4 مقاهي وإعدام 500 شيشة في جهينة بسوهاج

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بسوهاج بحملات مكبرة على المقاهي والمحال التجارية والمطاعم وموقف السيارات بالمدينة وقرى " عنيبس، وجهينة الشرقية، والطليحات "، حيث أسفرت عن غلق وتشميع 2 مقهى، وغلق ورشة رخام، ومحل الوميتال مخالفين، وتم مصادرة 16 شيشة، وتحصيل 47 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، كما تم إعدام 500 شيشة بالجبل الغربي حصيلة الحملات على المقاهي والكافيتريات خلال الأيام القليلة الماضية.

وفى سياق متصل واصلت الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مجهوداتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بعدد من الحملات المكثفة بنطاق المدينة، والقرى التابعة، استهدفت المقاهي والكافيهات، والمحلات، ووسائل المواصلات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا أن الحملات أسفرت عن تحرير ٨٩ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، ومصادرة ١١ شيشة، مشيرة إلى أن الحملات استهدفت عدد من شوارع المدينة، ومنطقة ساحل طهطا،  والمجالس القروية بالصفيحة، ونزلة القاضي، وبنجا، وشطورة، و الصوامعة غرب، لافتة الي القيام بحملات موازية لرش وتعقيم الشوارع، والمصالح الحكومية، والمدارس، وأماكن تردد المواطنين، حيث تم رش وتعقيم ٨٤ شارع رئيسي وفرعي بنطاق المدينة والقرى التابعة.

يأتي ذلك في إطار ما تقوم به محافظة سوهاج من تكثيف حملات علي المقاهي والمحلات للوقاية من  فيروس كورونا.

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