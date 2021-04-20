دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان 2021| أدعية يوم 8

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان 2021، يحرص جموع المسلمين حول دول العالم، أثناء صيام الشهر على التقرب أكثر إلى الله تعالى بالعبادة الصادقة، ورفع اليدين بالأدعية المستحبة، نظرا لمضاعفة الأجر، والحرص على أداء الصلوات والنوافل، وتنشر “جريدة الدستور" في السطور التالية دعاء ثامن يوم رمضان لسنة 1442 هجريا.

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان 2021



-يردد المسلمون في اليوم الثامن هذا الدعاء: عن ابن عَبَّاسٍ، "رضي الله عنه وأرضاه عَنِ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال : "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَ مُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ".



أما بالنسبة لثواب هذا الدعاء في اليوم الـ8 من شهر رمضان: فمَنْ دَعَا بِهِ رُفِعَ عَمَلُهُ، بِعَمَلِ أَلْفِ صِدِّيقٍ.

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-اللهمّ اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيّامي يوم ألقاك فيه، اللهمّ إنّي أسألك عيشةً هنيّةً، وميتة سويّة، ومراداً غير مخزٍ ولا فاضح.

-اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النّجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثّواب، وخير الحياة، وخير الممات.

-اللهم ثبّتني وثقّل موازيني، وحقّق أمانيي، وارفع درجاتي، وتقبّل صلاتي، واغفر لي خطيئاتي، وأسألك العلا من الجنة.

-اللهمّ إنّي أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كلّ إثمٍ، والغنيمة من كلّ برٍّ، والفوز بالجنّة، والنجاة من النار.

-اللهمّ أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة.

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان 2021 قدمناه في هذا التقرير بالسطور السابقة، وتحرص جريدة «الدستور» على نشر كل الأدعية، وما يبحث عنه المسلمون طوال الشهر الكريم، ومواعيد الصلاة، حيث تزداد عمليات البحث بشكل دائم، نظرا لزيادة الروحانيات في أيام شهر رمضان المبارك، وأداء صلاة التراويح والخمس صلوات في المساجد مقارنة بالعام الماضي.

