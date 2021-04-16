الجمعة 16 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم 2021

رمضان
رمضان

ترتفع عمليات البحث في الفترة الاخيرة وبكثرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعبر موقع “ جوجل ” من قبل المسلمين والمسلمات من كافة الدول عن دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم 2021.

ولأن كلاً منا يستعد لرمضان بطريقته الخاصة بكثرة الدعاء والصلاة والصيام للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يعرض لكم “ الدستور ” في تقريرة كافة الأدعية وأفضلها والتي تشمل دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم 2021.

 

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم 2021

 

1 - بلغك الله العشر ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر رمضان كريم عليك وعلى الأسرة الكريمة بخير وصحة وسعادة.

2 - أسأل الله لكم فى شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير وأن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة ورزقكم فى زيادة.

3 - اللهم ارحم من سكنوا القبور وفارقوا الأهل والدور فـ إنك أنت العزيز الغفور اللهم إرحم كل غالي فقدناه.

4 - اللهم أمدد لنا في رزقنا مد البصر، وأحسن خواتمنا، ووسع قبورنا، وظللنا بعرشك،ويمن كتابنا وسهل حسبابنا وارزقنا جنتك والنظر إليك.

5 - اللهم هون علينا سكرات الموت ونور علينا قبورنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا.

6 - اللهم اجعلني ممن استهداك فاهديته ،وممن استنصرك فانصرته ،وممن دعاك فاجبته ،وممن توكل عليك فاكفيته.

7 - اللهم اعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها وتغنيني به عن أهلها ويكون بلاغاً لي إلى ما هو خير منها فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

txt

«اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ».. دعاء ما قبل الإفطار في رمضان 1442

8 - ربي إنه يوم الجمعة وفي شهر رمضان الكريم أكتب لي ولأهلي الخير والجنة يارب العالمين.

9 - اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي .. اللهم أستر عوراتي.

10 - يارب في يوم الجمعة الأول من شهر رمضان كريم أسألك تفريجاً لكل هم .. واستجابة لكل دعاء .. وشفاء لكل مريض .. وغفران لك ذنب، اللهم أني أستودعتك من بات في قبرة وحيداً اللهم أغفر له وأرحمه.

شهر رمضان الكريم الصيام دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم أفضل الأدعية في رمضان رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد فتح «قاعة المومياوات الملكية» أمام الجمهور بمتحف الحضارة

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين فى الدولة

خطوات تحميل 9 منصات جديدة على تابلت طلاب الثانوية العامة

«100 مليون وجبة».. تفاصيل أكبر حملة لتوزيع الطعام فى رمضان

حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 فى محافظات مصر

موعد مسلسل ملوك الجدعنه والإعادة على قناة mbc مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

70 ألف مصل بالمسجد الأقصى فى الجمعة الأولى من رمضان

الاحتلال يقصف مواقع في غزة.. والخارجية الفلسطنية تدين

أمين سر «الوطني الفلسطيني»: مصر والرئيس السيسي الراعي العربي للقضية الفلسطينية