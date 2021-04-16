ترتفع عمليات البحث في الفترة الاخيرة وبكثرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعبر موقع “ جوجل ” من قبل المسلمين والمسلمات من كافة الدول عن دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم 2021.

ولأن كلاً منا يستعد لرمضان بطريقته الخاصة بكثرة الدعاء والصلاة والصيام للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يعرض لكم “ الدستور ” في تقريرة كافة الأدعية وأفضلها والتي تشمل دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم 2021.

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم 2021

1 - بلغك الله العشر ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر رمضان كريم عليك وعلى الأسرة الكريمة بخير وصحة وسعادة.

2 - أسأل الله لكم فى شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير وأن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة ورزقكم فى زيادة.

3 - اللهم ارحم من سكنوا القبور وفارقوا الأهل والدور فـ إنك أنت العزيز الغفور اللهم إرحم كل غالي فقدناه.

4 - اللهم أمدد لنا في رزقنا مد البصر، وأحسن خواتمنا، ووسع قبورنا، وظللنا بعرشك،ويمن كتابنا وسهل حسبابنا وارزقنا جنتك والنظر إليك.

5 - اللهم هون علينا سكرات الموت ونور علينا قبورنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا.

6 - اللهم اجعلني ممن استهداك فاهديته ،وممن استنصرك فانصرته ،وممن دعاك فاجبته ،وممن توكل عليك فاكفيته.

7 - اللهم اعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها وتغنيني به عن أهلها ويكون بلاغاً لي إلى ما هو خير منها فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

8 - ربي إنه يوم الجمعة وفي شهر رمضان الكريم أكتب لي ولأهلي الخير والجنة يارب العالمين.

9 - اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي .. اللهم أستر عوراتي.

10 - يارب في يوم الجمعة الأول من شهر رمضان كريم أسألك تفريجاً لكل هم .. واستجابة لكل دعاء .. وشفاء لكل مريض .. وغفران لك ذنب، اللهم أني أستودعتك من بات في قبرة وحيداً اللهم أغفر له وأرحمه.