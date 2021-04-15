شهر رمضان جعله الله فرصة لعباده حتى يستغفروه ويعبدوه، ويدعونه بما يشاء من الدعوات التي ليس بينها وبين الله حائل، حيث يرغب الكثير من المسلمين حول العالم في معرفة الأدعية التي خصصت لكل يوم من أيام الشهر الكريم، حتى يدعو الله بها في سائر اليوم.



أدعية رمضان .. دعاء اليوم الثالث والرابع 1442

هناك العديد من الأدعية التي يدعو الله بها المسلم ربه في كل وقت وحين، وليست هناك أدعية محددة بل يدعو الله بما يشاء من الدعوات، ولكن هناك دعاء في السنة لكل يوم من أيام الشعر، حيث يوافق اليوم الخميس ثالث أيام رمضان، الموافق 15 أبريل الجاري، فقد ورد عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ".

وأما عن دعاء اليوم الثالث فقد جاء كالتالي: "مَنْ دَعَا بِهِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتاً فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ غُرْفَةٍ مِنْ نُورٍ سَاطِعٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ سَرِيرٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ، وَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ مَلَكٍ بِالْهَدَايَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى".

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان

يستحب للمسلم أن يدعو الله بجميع الأدعية التي وردت في القرآن الكريم مثل آواخر سورة البقرة، وأدعية أخرى مثل "رب لا تذرني فرد وأنت خير الورارثين، واللهم أجرنا من النار، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، وغيرها من الأدعية، ولكن وفقا لما جاء في السنة النبوية، فإن هناك دعاء لليوم الرابع من رمضان الذي يوافق الجمعة 16 أبريل.



أدعية رمضان .. دعاء اليوم الثالث والرابع 1442

وأكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم، وقد دعا النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى اليوم الرابع من رمضان، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَأَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنِى بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ".