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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قدمت التنوية الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر أكلة وموال مع طارق ومنال على موجات إذاعة القاهرة الكبرى في رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:22 م
إيناس جوهر
إيناس جوهر
أمير محمد خالد
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لأول مرة خلطة جديدة بين الأكل والمغنى في حوار ممتع بين الملحن الدكتور طارق عباس، وزوجته الشيف منال غالي حول طريقة عمل أكلة بكل بساطه علي انغام مطربين ومطربات الزمن الجميل وعلى عود صوت الملحن طارق عباس عنوان البرنامج (أكلة وموال مع طارق ومنال).

البرنامج يومي يذاع قبل الإفطار طوال شهر رمضان، على موجات إذاعة القاهرة الكبرى ١٠٢.٢ حيث يتحدث طارق عن المغنين والمغنيات وعن التحديات التي واجهتهم واهم إنجازاتهم الفنيه وإلى أي مدى أثرت تلك الانجازات على وجدان المصريين والعرب بينما تتحدث منال عن أكلة سهلة بسيطة يمكن اعدادها كوجبه شهية للافطار في رمضان، البرنامج فكرة "محمد عبدالعزيز" رئيس إذاعة القاهرة الكبري، الإعداد والتقديم للدكتور طارق عباس والشيف منال غالي، والإخراج دعاء حسنين وتحت رعاية رئيس الإذاعة الأستاذ محمد نوار
قدمت التنوية الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر أكلة وموال مع طارق ومنال على موجات إذاعة القاهرة الكبرى في رمضان
قدمت التنوية الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر أكلة وموال مع طارق ومنال على موجات إذاعة القاهرة الكبرى في رمضان

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