1928 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، تسجيل.928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 193896 فحص جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 485675 حالات منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1533 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 1719 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 470175 حالة.