مقتل طبيب وسائقه في هجوم شنه مسلحون شمالي أفغانستان

أعلنت الشرطة الافغانية مقتل محمد صالح كبير الأطباء في فيلق "209 شاهين" وسائقه، في هجوم شنه مسلحون مجهولون بإقليم بلخ شمالي البلاد، اليوم الاثنين.ونقلت قناة "طلوع نيوز" الافغانية عن المتحدث باسم الشرطة، عادل شاه عادل، القول إن الهجوم وقع في ساحة الفردوسي بالمنطقة الخامسة في مدينة مزار الشريف، عندما فتح المسلحون النار على سيارة الطبيب.وفر المسلحون من المنطقة.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.