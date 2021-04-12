إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لروسيا بعد توقف لأشهر

أقلعت من مطار دمشق الدولي اليوم، أول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى مطار فنوكفوا الروسي، إيذانًا بإعادة التشغيل المنتظم لحركة النقل الجوي بين البلدين أمام المسافرين وسط إجراءات صحية تضمن النقل الآمن لهم.وقال مدير العمليات الأرضية في مؤسسة الخطوط الجوية السورية وائل الحاضري، في تصريح لسانا: “غادرت صباح اليوم من مطار دمشق الدولي باتجاه روسيا الاتحادية “مطار فنوكفوا” أول رحلة جوية إيذانًا باستئناف حركة النقل الجوي بين البلدين بعد توقف دام لأشهر بسبب جائحة كورونا” مشيرًا إلى أن الرحلة من المقرر أن تصل روسيا وتعود اليوم مساء إلى مطار دمشق الدولي الساعة الثامنة و40 دقيقة.ولفت إلى أنه سيكون هناك رحلة جوية أسبوعيًا من مطار دمشق إلى روسيا مع مراعاة إجراءات التصدي لوباء كورونا وفحوصات “PCR” المعتمدة مشيرًا إلى تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة في مطار دمشق الدولي منذ دخول المسافرين وحتى المغادرة وتشمل التعقيم وارتداء الكمامة والتباعد المكاني في صالة الانتظار.وكانت موسكو أعلنت في الـ 25 من الشهر الفائت عن استئناف حركة النقل الجوي المدني للركاب مع عدد من الدول بينها سورية مع بداية شهر نيسان الجاري.