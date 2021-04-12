أفغانستان: مقتل طبيب بارز وسائقه فى هجوم مسلح بإقليم بلخ

أعلن المتحدث باسم الشرطة الأفغانية عادل شاه عادل، اليوم الإثنين، مقتل طبيب بارز وسائقه، في هجوم شنه مسلحون مجهولون في إقليم "بلخ" شمالي البلاد.وقال عادل - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن الهجوم وقع في ميدان "فردوسي" بالحي الخامس بمدينة "مزار شريف" عندما فتح مسلحون النار على سيارة الطبيب محمد صالح.وأضاف أن منفذي الهجوم تمكنوا من الفرار، كما أنه لم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.