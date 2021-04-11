تخصيص 11 منفذا متنقلا لبيع السلع بأسعار مخفضة في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة للمواطنين بالأسواق من خلال منافذ البيع والمعارض المنتشرة بالمدن بما يضمن وصولها للمواطنين بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.وشدد محافظ كفر الشيخ على مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع والتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب وشهر رمضان الكريم ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.وطالب محافظ كفر الشيخ مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء لعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز للتأكد من جودة السلع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين مشددًا على ضرورة تواصل أعمال المتابعة والرقابة على محال ﺍﻟﺠـﺰﺍﺭﺓ ﻭﺛﻼ‌ﺟﺎﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،وتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري والاحتكار.وأكد محافظ كفر الشيخ افتتاح المعرض الرئيسي بالعاصمة و4 معارض أخرى بمدن المحافظة، وجار فتح معارض أخرى في كل مراكز ومدن المحافظة، لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم وياميش رمضان، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المنطقة الشمالية لتوفير 11 منفذًا متنقلا لتوفير السلع الغذائية بمدن وقرى المحافظة بجانب إقامتها لـ4 معارض بمدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم، كما وجه رؤساء المدن بفتح منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.وقال محافظ كفر الشيخ إنه وجه باستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بمديرية التموين يوميا إلى جانب إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالمراكز والمدن، لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، تم توفير حصة يومين استراتيجي في كل مخابز المحافظة بالإضافة للحصة اليومية التي تصرف للمخابز، وتوفير دقيق يكفي لـ 3 أيام بالمطاحن بخلاف حصة القمح، لتلبية احتياجات المواطنين في شهر رمضان.وأكد المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المديرية تقوم على مدار الساعة بمتابعة كافة المنافذ التي تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين.