خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

يرغب العديد من المواطنين في معرفة خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا، حيث تصدرت محركات البحث خلال هذه الساعات الحالية حيث أصبح السؤال الأهم حاليًا والشائع عبر المنصات الإلكترونية، فهناك العديد من المواطنين الذين يحق لهم الحصول على التطعيم وفقا لأولويات وزارة الصحة في تلقى اللقاح للفئات الأهم، حيث شهدت المقار التابعة للوحدات الصحية بالمراكز والنجوع والقرى إقبالا كبيرًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على تلقى التطعيم، كما يحظى موقع وزارة الصحة للتسجيل في الحصول على اللقاح إقبالا كبيرًا، من جانب المواطنين، وذلك بعد أن أتاحت وزارة الصحة فتح الباب للتسجيل مرة أخرى، كما قامت من جانبها الوزارة بتخصيص 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح ضد فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.





وعلى الجانب الآخر، فقد وفرت وسيلة التسجيل في الوحدات الصحية التابعة للأقاليم في جميع المحافظات، كما أتاحت الخط الساخن أيضا، إضافة إلى الموقع الذي أطلق خلال الأيام الماضية.





الدستور " توضح خلال السطور القادمة خطوات تسجيل الحصول على مصل الكورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان المصرية.

خطوات تسجيل الحصول على مصل الكورونا

يستطيع المواطنين الذين يريدون التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حيث يمكنهم الدخول من خلال رابط الموقع الرسمي الإلكتروني الذي خصصته الوزارة للحصول على التطعيم التالي: من هنا

وبعد التسجيل في الموقع ، يقوم المواطن بإدخال البيانات الخاصة به في كافة الخانات الفارغة، مثل الاسم رباعي، والمنطقة السكنية بالعنوان كما في البطاقة، رقم الهاتف الخاص به، الرقم القومي شريطة أن يكون ساري، اسم المحافظة التابع لها، أقرب وحدة صحية لديه، النوع، السن، وهل يعاني من أمراض أم لا.





وعقب تسجيل هذه البيانات يقوم المواطن بكلمة إرسال، ويرد على كلمة هل هو روبرت أم لا، ثم يتأكد من وصول الرسالة.





ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، قامت بإتاحة طريقة ثالثة للذين يريدون الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، وهى الاتصال عبر الخط الساخن الذي خصصته الوزارة لعملية التسجيل وحجز موعد التطعيم ضد الفيروس.