الإمارات تسجل 1810 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 1.810 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 242.415 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 483.747 حالات منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.531 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 1.652 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 468.456 حالة.