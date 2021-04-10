الباز: 25 يناير ثورة عظيمة.. لكن نتائجها سيئة (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، إن ثورة 25 يناير ثورة عظيمة، لكن نتائجها لم تكن كذلك، مشيرا إلى أنه لديه مبدأ أن الحياة بالنتائج وليست بالتفاصيل.









وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال ندوة له بموقع "تحيا مصر"، اليوم السبت، أن نتيجة ثورة يناير كانت سيئة جدًا، ومدمرة، معقبًا: "أحداث 25 يناير أخرت مصر سنوات طويلة، ولولا التصحيح الذي حدث في 30 يونيو، كنا سنرجع إلى الوراء لـ 100 عامًا".









وأشار إلى أن ثورة 25 يناير كانت عمل عشوائي، أما 30 يونيو كان عمل واعي ومنظم، مضيفًا: "الناس اللي نزلت كانوا عارفين هما عايزين إيه، لكن في 25 يناير الناس كانت بتطالب بطلبات عامة، وهي عيش حرية عدالة اجتماعية وهي معاني مجردة، لكن في 30 يونيو كان فيه مطلب محدد وهو إقالة النظام الإخواني الفاشل".



