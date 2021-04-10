رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: 5 آلاف منفذ توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة في رمضان

السبت 10/أبريل/2021 - 03:38 م
السلع الغذائية
السلع الغذائية
نرمين محمود الدهان
طباعة
كشف رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، المهندس عبدالمنعم خليل، أن عدد المنافذ التي توفر السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تمهيدا لاستقبال شهر رمضان، وصل إلى 5 آلاف منفذ، سواء تابعة لجهات حكومية أو قطاع خاص أو بالتعاون بين القطاعين.

وأضاف خليل، على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان" بالجيزة، أن وصول عدد المنافذ لهذا الرقم جاء بعد مشاركة جهات عديدة مثل منافذ وزارات الزراعة والداخلية، إضافة إلى منافذ جهاز الخدمة الوطنية، علاوة على السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص والعام بواقع 2100 فرع، و161 شادرل على مستوى المحافظات، بجانب منافذ وزارة التموين المتمثلة في 1350 فرع للمجمعات الاستهلاكية وألف منفذ جمعيتي، و37 قافلة متحركة، و27 معرض رئيسي في المحافظات.

وأشار إلى أن هدف تلك المنافذ والمعارض هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، فعند استعراض أسعار أنواع اللحوم نجد كيلو اللحم السوداني الطازج بسعر 85 جنيها، وكيلو اللحم البرازيلي بسعر 65 جنيه، وكيلو الدواجن بسعر 30 جنيه، وكيلو السمك البلطي بسعر 22 جنيه، وكيلو السمك البوري بسعر 55 جنيه، موضحا أن كافة السلع التي يحتاجها المواطنين متوفرة بالمعارض وبكميات تفوق احتياجات المواطنين.

وأكد أن "كوبونات رمضان" التي طرحتها وزارة التموين، بهدف شراء المواطنين المقتدرين وتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا، للحصول من خلالها على سلع وفقا لاحتياجات أسرهم، ترفع الحرج من على المواطنين وتمنحهم فرصة الاختيار من بين السلع بحسب احتياجاته ووفقا لقيمة الكوبون.

وأوضح أن فئات الكوبونات تتمثل في 20 و50 و100 جنيه، مشيرًا إلى طرحها بكل منافذ الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين، مضيفا أن الكوبون لا يصرف إلا مرة واحدة، ولا يجوز صرف قيمة مالية بدلًا عنه، ما يضمن حصول المواطن على سلع بقيمة هذا الكوبون.

موضوعات متعلقة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة فى رمضان

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت


الصور

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة فى رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال في رمضان 2021

معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

رماد وحجارة ساخنة إثر ثوران بركان فى جزيرة سانت فنسنت فى الكاريبى

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

قرى دمياط تستقبل القوافل الثقافية

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية السينمائية اليوم