«التموين»: 5 آلاف منفذ توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة في رمضان

كشف رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، المهندس عبدالمنعم خليل، أن عدد المنافذ التي توفر السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تمهيدا لاستقبال شهر رمضان، وصل إلى 5 آلاف منفذ، سواء تابعة لجهات حكومية أو قطاع خاص أو بالتعاون بين القطاعين.وأضاف خليل، على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان" بالجيزة، أن وصول عدد المنافذ لهذا الرقم جاء بعد مشاركة جهات عديدة مثل منافذ وزارات الزراعة والداخلية، إضافة إلى منافذ جهاز الخدمة الوطنية، علاوة على السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص والعام بواقع 2100 فرع، و161 شادرل على مستوى المحافظات، بجانب منافذ وزارة التموين المتمثلة في 1350 فرع للمجمعات الاستهلاكية وألف منفذ جمعيتي، و37 قافلة متحركة، و27 معرض رئيسي في المحافظات.وأشار إلى أن هدف تلك المنافذ والمعارض هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، فعند استعراض أسعار أنواع اللحوم نجد كيلو اللحم السوداني الطازج بسعر 85 جنيها، وكيلو اللحم البرازيلي بسعر 65 جنيه، وكيلو الدواجن بسعر 30 جنيه، وكيلو السمك البلطي بسعر 22 جنيه، وكيلو السمك البوري بسعر 55 جنيه، موضحا أن كافة السلع التي يحتاجها المواطنين متوفرة بالمعارض وبكميات تفوق احتياجات المواطنين.وأكد أن "كوبونات رمضان" التي طرحتها وزارة التموين، بهدف شراء المواطنين المقتدرين وتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا، للحصول من خلالها على سلع وفقا لاحتياجات أسرهم، ترفع الحرج من على المواطنين وتمنحهم فرصة الاختيار من بين السلع بحسب احتياجاته ووفقا لقيمة الكوبون.وأوضح أن فئات الكوبونات تتمثل في 20 و50 و100 جنيه، مشيرًا إلى طرحها بكل منافذ الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين، مضيفا أن الكوبون لا يصرف إلا مرة واحدة، ولا يجوز صرف قيمة مالية بدلًا عنه، ما يضمن حصول المواطن على سلع بقيمة هذا الكوبون.