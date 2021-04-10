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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تسجل 1.931 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 12:43 م
كورونا
كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 1.931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 237.130 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 481.937 حالات منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.529 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 1.833 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 466.804 حالة.

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