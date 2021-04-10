قائمة مسلسلات قناة ON رمضان 2021





مسلسل الاختيار 2 نوفر لمتابعي الدستور خدمة معرفة قائمة مسلسلات قناة ON رمضان 2021 ومعلومات تفصيلية مبسطة عن الأعمال المعروضة على القنوات التي تحظى بمشاهدات عالية خلال الشهر الكريم.



- تأليف: هاني سرحان وإخراج: بيتر ميمي.

- القصة: تدور الأحداث حول الفترة من 2013 حتى عام 2020 والتحديات التي واجهتها الأجهزة الأمنية في مواجهة الجماعة الإرهابية سقوط الكثير من الشهداء أثناء مقاومة تلك الجماعات وأتباعها.



نسل الأغراب - بطولة: أحمد السقا – أمير كرارة – مي عمر – نجلاء بدر – دياب – إدوارد – فردوس عبد الحميد.

- تأليف وإخراج: محمد سامي. - بطولة: كريم عبد العزيز – أحمد مكي – إياد نصار- أسماء أبو اليزيد – إنجي المقدم –سامح الصريطي.- تأليف: هاني سرحان وإخراج: بيتر ميمي.- القصة: تدور الأحداث حول الفترة من 2013 حتى عام 2020 والتحديات التي واجهتها الأجهزة الأمنية في مواجهة الجماعة الإرهابية سقوط الكثير من الشهداء أثناء مقاومة تلك الجماعات وأتباعها.- بطولة: أحمد السقا – أمير كرارة – مي عمر – نجلاء بدر – دياب – إدوارد – فردوس عبد الحميد.- تأليف وإخراج: محمد سامي.



- القصة: تدور الأحداث حول شخصيتي عساف وغفران، وبعد سجن أحدهما يخرج ليجد صديقه خانه في الكثير من الأمور فيقرر الانتقام وسط مشاعر عداوة كبيرة.



نجيب زاهي زركش - بطولة: يحيى الفخراني – محمد محمود – هالة فاخر – أنوشكا – إسلام إبراهيم- رامز أمير.

- تأليف: عبد الرحيم كمال وإخراج: شادي الفخراني. - القصة: تدور الأحداث حول شخصيتي عساف وغفران، وبعد سجن أحدهما يخرج ليجد صديقه خانه في الكثير من الأمور فيقرر الانتقام وسط مشاعر عداوة كبيرة.- بطولة: يحيى الفخراني – محمد محمود – هالة فاخر – أنوشكا – إسلام إبراهيم- رامز أمير.- تأليف: عبد الرحيم كمال وإخراج: شادي الفخراني.



- القصة: تدور الأحداث حول رجل ثري يفقد ابنه وبعد سنوات طويلة يعرف أنه حيا فيحاول التوصل إليه ليجده بين مجموعة من 4 أصدقاء فيقرر التقرب منهم من أجل الوصول إلى ابنه.



مسلسل بين السما والأرض - بطولة: هاني سلامة – درة – يسرا اللوزي – محمد ثروت – سوسن بدر – أحمد بدير – محمود الليثي نجلاء بدر.

-تأليف: إسلام حافظ عن قصة نجيب محفوظ وإخراج: محمد جمال العدل. - القصة: تدور الأحداث حول رجل ثري يفقد ابنه وبعد سنوات طويلة يعرف أنه حيا فيحاول التوصل إليه ليجده بين مجموعة من 4 أصدقاء فيقرر التقرب منهم من أجل الوصول إلى ابنه.- بطولة: هاني سلامة – درة – يسرا اللوزي – محمد ثروت – سوسن بدر – أحمد بدير – محمود الليثي نجلاء بدر.-تأليف: إسلام حافظ عن قصة نجيب محفوظ وإخراج: محمد جمال العدل.



- القصة: قصة المسلسل مأخوذة عن قصة أديب نوبل حول مجموعة من الأشخاص لدى كل واحد منهم حكايته وخطه الدرامي المختلف يتواجدون داخل أسانسير أحد البنايات ويتوقف الأسانسير فيستعيد كل واحد حياته أمامه.



مسلسل كوفيد 25 - بطولة: يوسف الشريف – آيتن عامر- أحمد صلاح حسني- محمد عادل- أمير صلاح – إدوارد- إسلام جمال.

- تأليف: إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال. - القصة: قصة المسلسل مأخوذة عن قصة أديب نوبل حول مجموعة من الأشخاص لدى كل واحد منهم حكايته وخطه الدرامي المختلف يتواجدون داخل أسانسير أحد البنايات ويتوقف الأسانسير فيستعيد كل واحد حياته أمامه.- بطولة: يوسف الشريف – آيتن عامر- أحمد صلاح حسني- محمد عادل- أمير صلاح – إدوارد- إسلام جمال.- تأليف: إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.



-القصة: القصة تدور في إطار تخيلي بعد 4 سنوات حول يوتيوبر يدخل وسط عالم تصنيع لقاحات الفيروسات والحروب الدائرة عليها.





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مسلسل وكل ما نفترق - بطولة: ريهام حجاج – عمرو عبد الجليل – رانيا يوسف- أحمد فهمي –أيتن عامر- طارق عبد العزيز – محمد الشرنوبي. - بطولة: ريهام حجاج – عمرو عبد الجليل – رانيا يوسف- أحمد فهمي –أيتن عامر- طارق عبد العزيز – محمد الشرنوبي.



- تأليف: أحمد وائل –محمد أمين راضي وإخراج كريم العدل.



- القصة: تدور الأحداث في إطار من الدراما والأكشن حول فتاة بشخصيتن تتعرض أحداهما لأزمة ما فتعود بشعور انتقامي وتسعى للانتقام من الجميع.











نرصد خلال هذا التقرير قائمة مسلسلات قناة ON رمضان 2021 والتفاصيل الكاملة للأعمال الرمضانية الجديدة على الشبكة الشهيرة خلال الموسم الدرامي الأقوى، حيث زادت معدلات البحث على قائمة الأعمال المعروضة خلال رمضان.