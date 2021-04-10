استطلاع هلال رمضان في احتفال رسمي وشعبي.. غدا

موعد استطلاع هلال رمضان 2021

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كما يحضر الاحتفال أيضًا عدد من الوزراء وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والنيابية والشعبية والتنفيذية والشبابية والإعلامية وسفراء الدول العربية والإسلامية.



وهنأ مفتي الجمهورية، جموع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا الله عز وجل أن يوفقه لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح، وأن يوفق الجميع للرشد والخير.



وأضاف أن شهر رمضان من الأشهر العزيزة الكريمة على الله سبحانه وتعالى التي تغفر فيها الذنوب ويعتق الإنسان فيها من النار؛ فهذا الشهر من أوله إلى آخره هو شهر النفحات الربانية والمنح الإلهية التي تتنزل على بني آدم، حيث يعم السلام والوئام وتسود السكينة والهدوء في هذا الشهر حتى إن هذا الكون كله يتناغم مع طبيعة هذا الشهر من الطمأنينة وراحة البال".



كما يحضر الاحتفال أيضًا عدد من الوزراء وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والنيابية والشعبية والتنفيذية والشبابية والإعلامية وسفراء الدول العربية والإسلامية.وهنأ مفتي الجمهورية، جموع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا الله عز وجل أن يوفقه لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح، وأن يوفق الجميع للرشد والخير.وأضاف أن شهر رمضان من الأشهر العزيزة الكريمة على الله سبحانه وتعالى التي تغفر فيها الذنوب ويعتق الإنسان فيها من النار؛ فهذا الشهر من أوله إلى آخره هو شهر النفحات الربانية والمنح الإلهية التي تتنزل على بني آدم، حيث يعم السلام والوئام وتسود السكينة والهدوء في هذا الشهر حتى إن هذا الكون كله يتناغم مع طبيعة هذا الشهر من الطمأنينة وراحة البال".

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إقامة احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، غدا الأحد عقب صلاة المغرب، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.وسيحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث سيحضر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف نائبًا عن رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق.