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تقارير ومتابعات

سعر الفيش الجنائي 2021.. والأوراق المطلوبة لاستخراجه

السبت 10/أبريل/2021 - 12:15 م
الفيش الجنائي
الفيش الجنائي
شيماء حسين
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يرغب الكثير من الراغبين في استكمال مسوغات تعيينهم معرفة سعر الفيش الجنائي 2021، لذلك يلجأون إلى محرك البحث العالمي جوجل حيث حظى على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تعريف الفيس الجنائي و كيفية استخراجه والأوراق المطلوبة و قيمة رسوم استخراجه.

سعر الفيش الجنائي 2021

الفيش الجنائي هو الصحيفة خاصة بكل مواطن التي توضح خضوع صاحبها للمحاكمة الجنائية من قبل من عدمه كما توضح كونه مطلوب أمنيا في قضايا مخلة بالشرف والأمانة ويتم استخراجه من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية و تتراوح قيمة رسوم استخراجه من ثلاثون جنيه إلى ستون جنيه ويتم دفعها في الخزينة عقب شراء الاستمارة الالكترونية الحديثة وهو أحد مسوغات التعيينات التي تطلبها جميع الجهات الحكومية والخاصة لفتح ملف تأميني للموظف.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي

يمكن المواطنين الراغبين في الحصول على الفيش الجنائي تقديم الأوراق التي حددتها وزارة الداخلية وهي:-

بطاقة الرقم القومي للراغب في استخراج الفيش الجنائي

صورة فوتوغرافية بخلفية بيضاء 4*6 

دفع رسوم استخراج الفيش الجنائي وشراء الاستمارة الالكترونية

حيث يتم أخذ بصمات أصابع الراغب في استخراج الفيش الجنائي إلكترونيا من خلال أحدث الوسائل

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تعرف على الأحكام التي لا تظهر في الصحيفة الجنائية

سعر الفيش الجنائي 2021 تزيد البحث عنه في الفترة الأخيرة لأنه الوسيلة الوحيدة التي تظهر من خلاله الأحكام الجنائية الصادرة ضد صاحبها ولكن هناك أحكام لا تظهر في الفيش الجنائي هي:-

السابقة الأولى إن لم تكن الجريمة خطيرة تهدد المجتمع أو مخلة بالشرف 

إذا حصل الراغب في استخراج الفيش الجنائي على حكم قضائي برد الاعتبار تمحى السابقة من الصحيفة الجنائية 

انقضاء المدة القانونية بعد تنفيذ الحكم القضائي الذي قضت به المحكمة كعقوبة للجريمة المرتكبة.

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