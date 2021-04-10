«أحسن أب» في المونتاج وانتهاء التصوير منتصف الأسبوع

استطاع المخرج معتز التوني، وطاقم عمل مسلسله "أحسن أب"، استغلال الأيام الماضية في تصوير أكبر جزء من المسلسل الجديد المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم على قناة الحياة.وقال التوني، لـ"الدستور"، إن العمل الجديد يراهن على الكوميديا ويقدم وجبة مميزة للجمهور مختلفة عن الأعمال الكوميديا الفترة الماضية، مضيفا أنه قارب تماما على الانتهاء من تصوير العمل الجديد، حيث ينتهي تمامًا الأحد المقبل أو الإثنين، على أن يدخل المونتاج لاستكمال مونتاج الحلقات، حيث يعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان.ويقدم المسلسل الجديد وجهًا مختلفًا لعلي ربيع من خلال دور أب يحاول التغيير من صورته عبر الدخول لبرنامج مسابقات يسعى فيه أن يكون "أحسن أب".