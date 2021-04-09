رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط أسلحة نارية وتنفيذ 1255 حكمًاا قضائيًا فى حملة مكبرة بسوهاج

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:56 م
أسلحة
أسلحة
محمود عبد العال - مصطفى علم الدين
طباعة
شنت مديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء الدكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها، وكذلك الهاربين من أحكام قضائية، بإجمالى 33 قطعة سلاح، وتم تنفيذ 1255 حكما قضائيا متنوعا.

وترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم بحسب بيان أمنى فى مجال ضبط الأسلحة النارية، تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62 ×39، 4 بندقية خرطوش عيار 12، 16 فرد روسي محلي الصنع، 2 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، و10 قطعة سلاح أبيض، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 2 لفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالي 20 جراما، ومبلغ مالي وقدره 300 جنيه وميزان حساس حيازة عامل ومقيم دائرة مركز البلينا والسابق اتهامه في 6 قضايا سلاح بدون ترخيص وقتل وبلطجة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وتم ضبط فرد روسي محلي الصنع وطلقة من ذات العيار، 20 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 150 جراما ومبلغ مالي (500) جنيه وهاتف محمول بحيازة عامل ومقيم دائرة مركز المنشاة والسابق اتهامه 8 قضايا ما بين مخدرات وسلاح وسرقة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ "1255 " حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 537 مخالفة مرورية وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 25 مخالفة متنوعة.

موضوعات متعلقة

«الرهاب الجنسي».. معاناة سيدات ترفض أجسادهن العلاقة الحميميّة (بودكاست)

«الأرصاد»: طقس الغد لطيف في القاهرة الكبرى ومائل للبرودة بالسواحل الشمالية

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021

تشييع جنازة الضحية الثالثة بمذبحة فيديمين في الفيوم


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

موقف دفعة 3 ثانوى من المواد خارج المجموع

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
السهولة والصعوبة
بسنت حسن
القومية المصرية
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
المزيد

الثقافة

مكتبة مصر الجديدة فى التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة

مثقفون في ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعي يصعب تصنيفه

فى ذكرى فؤاد خليل..«ستمونى» صانع البهجة الذى مات كمدا

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية