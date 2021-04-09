ضبط أسلحة نارية وتنفيذ 1255 حكمًاا قضائيًا فى حملة مكبرة بسوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء الدكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها، وكذلك الهاربين من أحكام قضائية، بإجمالى 33 قطعة سلاح، وتم تنفيذ 1255 حكما قضائيا متنوعا.وترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.وأسفرت جهود الحملة اليوم بحسب بيان أمنى فى مجال ضبط الأسلحة النارية، تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62 ×39، 4 بندقية خرطوش عيار 12، 16 فرد روسي محلي الصنع، 2 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، و10 قطعة سلاح أبيض، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 2 لفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالي 20 جراما، ومبلغ مالي وقدره 300 جنيه وميزان حساس حيازة عامل ومقيم دائرة مركز البلينا والسابق اتهامه في 6 قضايا سلاح بدون ترخيص وقتل وبلطجة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.وتم ضبط فرد روسي محلي الصنع وطلقة من ذات العيار، 20 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 150 جراما ومبلغ مالي (500) جنيه وهاتف محمول بحيازة عامل ومقيم دائرة مركز المنشاة والسابق اتهامه 8 قضايا ما بين مخدرات وسلاح وسرقة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ "1255 " حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 537 مخالفة مرورية وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 25 مخالفة متنوعة.