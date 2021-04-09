بكين: نعارض بشدة أسلوب واشنطن بشأن مفاهيم الأمن القومي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم الجمعة إن بلاده تعارض بحزم ما وصفه بـ "إساءة" الإدارة الأمريكية لاستخدام مفاهيم الأمن القومي والسلطات الوطنية وقائمة الكيانات؛ "لقمع الشركات الصينية فائقة التكنولوجيا بصورة خبيثة وضارة وبكل الوسائل، من أجل الحفاظ على احتكار الولايات المتحدة في المجال التكنولوجي وهيمنتها، واحتواء التنمية الصينية".وأضاف يان -في تصريح اليوم؛ تعليقا على إعلان وزارة التجارة الأمريكية عن إدراج 7 كيانات صينية متعلقة بالحواسيب العملاقة ضمن قائمة الكيانات- أن "الولايات المتحدة فرضت حصارا تقنيا على الصين في مجال الحواسيب العملاقة منذ فترة طويلة، إلا أن الحواسيب العملاقة الصينية حققت طفرة كبيرة في الابتكار المستقل، وقفزت بذلك إلى مكانة الريادة على الصعيد العالمي".وتابع جيان "أن القمع الأمريكي لن يعرقل خطى التقدم التكنولوجي الصيني، بل سيحفز البلاد على تعزيز عزمها للابتكار المستقل"، مؤكدا أن الجانب الصيني سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح والحقوق الشرعية لشركاته.