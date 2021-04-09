رحيل الأمير فيليب.. قصة عشق اسطورية للملكة إليزابيث

الامير فيليب رفع شعار «الزوج الحنين رزق»

قصة حب أسطورية

كتب الموت السطر الاخير في علاقة حب هى الاكثر شهرة بالعالم، فقد توفي ظهر اليوم الامير فليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.توفي «فليب» بعد تدهور حالتة الصحية، والذي دخل منذ ثلاثة أسابيع المستشفي لاعداد جراحة في القلب، ولكن كان للقدر كلمته ويرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 99 عام.لم تكن حياته مع إليزابيث مرد زوج يؤدي مهامه الملكية، لكن كان لها صديق والداعم والأخ والرفيق، طوال 73 عام فترة زواج دوق ادنبره والملكة إليزابيث.دائما ما يحرص الأمير علي مشاركة الملكة إليزابيث في كثير من الانشطة، سواء الرسمية أو الترفيهية، فدائما ما تلتقطه الكاميرات في نزهته.تنازل الأمير عن كافة ألقابة الملكية،بعدما وقع فى حب "إليزابيث، كما تنازل عن مهامه الرسمية لتقدم العمر الذي أفناه بجوارها، ليكتب بذلك تفاصيل قصة حب خالدة لأكثر من سبعون عام.تعتبر علاقة الحب بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب، أطول قصة حب ملكية عرفها التاريخ، التقى الزوجان لأول مرة عندما حضرا حفل زفاف ابنة عم فيليب الأميرة مارينا اليونانية إلى عم إليزابيث دوق كنت عام 1934.