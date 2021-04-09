الرى تنفذ خطة حصر ممتلكاتها لإعدادها للاستثمار

تستمر وزارة الموارد المائية والرى، فى حصر أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، وعقد لقاءات مع بعض المستثمرين، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية.عقد المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس أيمن شديد رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالديوان ومدير عام الاملاك بالمصلحة، ومدير عام ري قناطر الدلتا ومندوب البنك الأهلي، وذلك لمناقشة تنفيذ خطة استغلال الأراضي أملاك ومنافع الري وتعظيم العائد منها.وأوضح رئيس مصلحة الرى، إنه يتم حصر ممتلكات وزارة الرى والرفع المساحى لها، ومنها أراضى وممتلكات مصلحة الرى وهيئة الصرف، والعمل على استغلالها استثماريا، من خلال بيان فعلى واضح محدد فيه الأراضى والمساحات ليمكن استغلالها، مع تحديد المبانى والمناطق غير المسورة للحفاظ عليها من خلال انشاء أسوار جديدة، لتحقيق عائد جيد من استثمارها.وبدأت هيئة المساحة ومصلحة الري، في تثمين كافة الأراضى التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ خطة استثمارها والحفاظ عليها من التعديات، بشأن استغلاله إستثماريا لتحقيق عائد مالى جيد.