جون كيري يشيد بجهود الإمارات في العمل من أجل المناخ

أشاد المبعوث الأمريكي لشؤون تغير المناخ جون كيري بالجهود الإماراتية في تنظيم الحوار الإقليمي للتغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخرا في أبوظبي، لافتًا إلى أن الحوار أتاح منصة مثالية للبحث في القضايا الملحة بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز الجهود العالمية للعمل من أجل المناخ.وقال كيري، خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي والتي انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام الإمارات ملتزمة بتبني مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع كعنصر أساسي في جهود العمل من أجل المناخ، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته.وأشار إلي أنه لمس الدور الرائد لقيادة دولة الإمارات في المنطقة، حيث أدركت بوضوح ومنذ سنوات عديدة أهمية التحول نحو الطاقة النظيفة، وذلك قبل وقت طويل من أن يكون هذا الموضوع محل اهتمام العالم.