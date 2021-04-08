أهالي الأسمرات وروضة السيدة يزورون متحف الحضارات بالفسطاط (صور)

نظمت محافظة القاهرة جولة تفقدية لأبناء المحروسة والأسمرات وروضة السيدة لزيارة متحف الحضارة المصرية بالفسطاط الذى تم افتتاحه فى حفل أسطورى السبت الماضى ليتعرفوا على مقتنيات المتحف.وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى لنشر الوعي الثقافي والوطني بين الجيل الصغير من أبناء المناطق التى تم تطويرها، مشيرًا إلى استمرار تعاون المحافظة مع كافة أجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات التى من شأنها التأثير الإيجابى على جودة الحياة المقدمة للمواطنين القاطنين بالمساكن بديل العشوائيات إيمانًا من الدولة بأحقية هؤلاء في أن ينعموا بحياة كريمة بديلا عن المناطق العشوائية.