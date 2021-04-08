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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تسجل 2112 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:27 م
كورونا
كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2.112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 249.014 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 478.131 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.523 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.191 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 463.032 حالة.

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