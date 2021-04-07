العراق: اتفقنا مع أمريكا على تولي قواتنا مهمة محاربة «داعش»

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجى، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكى على عدم وجود قواعد أجنبية في العراق.وقال الأعرجي: اتفقنا على تولي قواتنا الأمنية مهمة محاربة داعش، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل لها قبل قليل.كما تعهد الجانب الأمريكي، خلال الحوار الاستراتيجي، بسحب بعض قواته من العراق.وانطلقت، قبل قليل، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكى عبر تقنية الاتصال المرئى.