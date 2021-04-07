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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تدريبية حول تصنيفات اختصاص مكتب شكاوى جرائم العنف

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:40 م
ورشة عمل تدريبية
ورشة عمل تدريبية حول تصنيفات اختصاص مكتب شكاوى
محمد الشريف
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نظم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، ورشة عمل تدريبية حول تصنيفات اختصاص مكتب الشكاوى المعنية بجرائم العنف ضد المرأة وجرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلى الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية والجنسية وذلك فى الفترة من ٧ إلى ١٠ أبريل الجارى بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس خلال كلمتها فى افتتاح فعاليات اليوم الأول، أن التدريب يشمل موضوعات متنوعة تسهام فى رفع كفاءة تقديم الخدمات للشاكيات فى جميع المحافظات، مضيفة أن التدريب يقدم من خلال المحاضرات التعرف على الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة قضايا والتعاون المشترك مع الأزهر من خلال وحدة لم الشمل التابعة له والتى بالفعل يعمل معها مكتب الشكاوى من خلال مكتبه الرئيسى.

كما أوضحت امل عبد المنعم أن مكتب الشكاوى يعمل من خلال خطة تطوير لتقديم أفضل خدمة للشاكيات، مشيرة إلى أن مكاتب الشكاوى فى المحافظات اخذت انطباع جيد خلال الفترة الحالية ويرجع ذلك إلى حجم الجهد المبذول من العاملين وأصبح جاذب لجميع القطاعات بهدف التعاون فى تقديم أفضل خدمة للشاكيات.

وخلال كلمته بعنوان " الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة" أكد المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس أن ليس كل الجرائم التى تقع ضد المرأة تمثل جرائم عنف ضد المرأة وأن هناك معايير وضعتها الأمم المتحدة من خلال تعريفها لجرائم العنف لأن القانون المصرى بكل فروعه يخلوا من أى تعريف جامع للعنف ضد المرأة.

واستعرض المستشار أحمد النجار جرائم العنف ضد المرأة ومنها التحرش -التعرض - هتك العرض - الاغتصاب - الفعل الفاضح - الختان - الزواج المبكر، مضيفا أن هناك خلط دائم فى وصف جرائم التحرش،التعرض، هتك العرض، موضحا أن الاختلافات لا تأتى فى المسمى فقط ولكن فى نص القانون والوصف والعقوبة موضحا أن هتك العرض هو يستند على ثلاث اركان رئيسية هما فعل فاضح، القوة والتهديد والقصد الجنائى ويعاقب عليها المادة (٢٦٧ و٢٦٨ ) من قانون العقوبات بالسجن المشدد مضيفا أن التعرض كل من تعرض للغير فى اى مكان أتى بتبيين أمور أو بايحاءات وتلميحات جنسية وابحاية بالفعل أو القول ويعاقب عليه ب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنية وأما إذا كان هناك منفعة جنسية يكون الأمر تحرش.

وأضاف أن الفعل الفاضح من الجرائم التى تؤذى المجتمع ويكون هنا الحدث وقع علنيا على جسد الجانى وتنص المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.

واستعرض المستشار أحمد النجار جرائم أخرى تصنف ضمن الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة منها التهديد - الضرب - الخطف - التحريض على الفسق- إسقاط حبلى - الاعتداء على حقوق الغير - التمييز - التنمر - السب والقذف والحرمان من الميراث - الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ).

أوضح الدكتور أسامة الحديدى المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوة الإلكترونية خلال كلمته حول دور وحدة لم الشمل التابعة الأزهر الشريف أن الوحدة تتبع المركز العالمى للفتوة بالأزهر الشريف تم إنشائها ١٦ أبريل ٢٠١٦ وتستقبل الشكاوى عبر الخط ١٩٩٠٦ للتدخل لحل النزاعات الأسرية مضيفا أننا نأخذ كافة الاتفاقات اللازمة لضمان حقوق المرأة ماديا ومعنويا.

وأوضح أن الوحدة لها فروع فى المنطقة الأزهرية الموجودة فى جميع المحافظات يعمل خلالها ٥٥٠ عضو عامل يقوم بالتواصل مع المتصل ويعرض عليه التدخل لحل المشكلة من أجل المساهمة فى حل النزاعات بالتواصل المباشر فى مقر المنطقة الأزهرية أو حتى التواصل فى المنزل.

بالإضافة إلى عقد اللقاءات الجماهيرى التى تهدف إلى توعية الأسر لتقليل الخلافات الزوجية وعقد لقاءات داخل المؤسسات على مستوى المحافظات للوصول إلى أكبر عدد من الفئات لتقديم التوعية لهم.

كما أشار أن إنشاء الوحدة جاء من اهتمام الأزهر بحل المشكلات الأسرية التى وجدها المركز العالمى للفتوى تمثل أكثر من ٤٠ ٪ من الشكاوى الوارده له مضيفا أن الأزهر يهتم بمشكلات الأسرة فخصص قسم داخل مركز الفتوى خاص بالاحوال الشخصية له نواب فى جميع المحافظات.

وخلال الورشة استعرض احمد جمعة محامى بمكتب الشكاوى أحد الشكاوى التى ورد إلى المجلس من ثلاث فتيات مختلفين الاعمار يتهمون أحد المدربين بالتحرش بهم مبينا أن المكتب اعد الشكوى واستضح اركان الجريمة وقدم للشاكيات الدعم النفسي والمعنوي وتم إرسال خطاب الشكوى إلى مكتب النائب العام الذى بشأنه حولها إلى النيابة العامة التى حدثت بها الجريمة والنائبة أثبتت غل محضرها أن المجلس تستقبل الفتيات وساعدها فى إعداد البلاغ وتم تحويل القضية للحكم فى جلسة ٢٨ أبريل الجارى وهذة أحد نماذج وصف الجريمة بالشكل الصحيح الذى يساعد فى وضوح أركانها.

يذكر أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار اربعة ايام حول اختصاص مكتب شكاوى المرأة المعنية بجرائم العنف ضد المرأة - جرائم تقنية المعلومات - الاحوال المدنية والأوراق الثبوتية والجنسية.

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