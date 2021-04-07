نهى عابدين تنشر الأفيش الخاص بدورها فى «نجيب زاهى زركش» (صور)

كشفت الفنانة نهي عابدين عن مشاركتها في مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذي يقوم ببطولته الفنان الدكتور يحيي الفخراني ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.وأطلقت نهي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أفيشا جديدا للمسلسل، حيث ظهرت فيه بمفردها معلنة عن سعادتها بالتعامل مع الدكتور يحيي الفخراني بعدما شاركت من قبل معه في مسلسل ونوس.مسلسل "نجيب زاهى زركش" من بطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، وشيرين، رنا رئيس، محمد محمود، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، من إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبدالرحيم كمال.