حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

ترددت مؤخرًا إشاعات حول وجود حظر في رمضان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خلال هذه الفترة، وذلك مع قرب موعد بداية شهر رمضان المعظم خلال الأيام المقبلة، مما يجعل المواطنين يبحثون عن الحقيقة عبر المنصات الإلكترونية، حيث كثرت عمليات البحث حول حقيقة وجود الحظر خلال الشهر المبارك.





"الدستور" توضح خلال السطور القادمة حقيقة وجود حظر خلال شهر رمضان المبارك.

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021

لم تخرج بيانات رسمية حتى الآن من الجهات المسؤولة، حول حقيقة حظر، ولكن وفقا لآخر اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإنه قد تم تحديد مواعيد عمل المقاهي والمحال التجارية والمولات في شهر رمضان المبارك، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 5 رمضان، الموافق 17 أبريل الجاري.





وتناشد دائما الحكومة المواطنين بعدم تبتع الأخبار التي تنشر بين الحين والآخر بين مواقع التواصل، وعدم تصديقها، طالما لم تخرج بيانات رسمية بشأنها، وإنه من الصعب وجود حظر في رمضان، لأن وزارة الأوقاف قد أكد صلاة التراويح هذا العام لمدة نصف ساعة، ولكنها منعت موائد الرحمن.

موعد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات في رمضان

وفقا لما أعلنته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فإن موعد غلق وفتح المطاعم والكافيهات والبازارات في الصيف، موعد الفتح من الساعة الخامسة صباحًا حتى الواحدة صباحًا، وأما الشتاء من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشر مساء، على أن تكون مواعيد غلق المطاعم الكافيهات أيام الخميس والجمعة والإجازات وفى الأعياد الرسمية أيضًا الواحدة صباحًا شتاءًا.

موعد غلق الورش ومحلات الأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية

و أما الورش والمحلات والأعمال الحرفية واليدوية والتي توجد في المناطق السكنية المليئة بالسكان، فإنها من المقرر أن تفتح أبوابها في الصيف من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء، وأما في فصل الشتاء تفتح من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق في تمام السادسة مساء، على أن تستثنى الورش الموجودة على الطريق وكذلك الورش المرتبطة بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين من قرار غلق الورش، وأما محلات خدمة التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل تعمل على مدار الـ 24 ساعة في فصلى الصيف والشتاء دون استثناء.



