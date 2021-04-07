رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:50 م
حقيقة وجود حظر في
حقيقة وجود حظر في رمضان
نعمات مدحت
طباعة
ترددت مؤخرًا إشاعات حول وجود حظر في رمضان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خلال هذه الفترة، وذلك مع قرب موعد بداية شهر رمضان المعظم خلال الأيام المقبلة، مما يجعل المواطنين يبحثون عن الحقيقة عبر المنصات الإلكترونية، حيث كثرت عمليات البحث حول حقيقة وجود الحظر خلال الشهر المبارك.

"الدستور" توضح خلال السطور القادمة حقيقة وجود حظر خلال شهر رمضان المبارك.

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021

لم تخرج بيانات رسمية حتى الآن من الجهات المسؤولة، حول حقيقة حظر، ولكن وفقا لآخر اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإنه قد تم تحديد مواعيد عمل المقاهي والمحال التجارية والمولات في شهر رمضان المبارك، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 5 رمضان، الموافق 17 أبريل الجاري.

وتناشد دائما الحكومة المواطنين بعدم تبتع الأخبار التي تنشر بين الحين والآخر بين مواقع التواصل، وعدم تصديقها، طالما لم تخرج بيانات رسمية بشأنها، وإنه من الصعب وجود حظر في رمضان، لأن وزارة الأوقاف قد أكد صلاة التراويح هذا العام لمدة نصف ساعة، ولكنها منعت موائد الرحمن.

موعد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات في رمضان 

وفقا لما أعلنته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فإن موعد غلق وفتح المطاعم والكافيهات والبازارات في الصيف، موعد الفتح من الساعة الخامسة صباحًا حتى الواحدة صباحًا، وأما الشتاء من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشر مساء، على أن تكون مواعيد غلق المطاعم الكافيهات أيام الخميس والجمعة والإجازات وفى الأعياد الرسمية أيضًا الواحدة صباحًا شتاءًا.

موعد غلق الورش ومحلات الأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية

و أما الورش والمحلات والأعمال الحرفية واليدوية والتي توجد في المناطق السكنية المليئة بالسكان، فإنها من المقرر أن تفتح أبوابها في الصيف من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء، وأما في فصل الشتاء تفتح من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق في تمام السادسة مساء، على أن  تستثنى الورش الموجودة على الطريق وكذلك الورش المرتبطة بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين من قرار غلق الورش، وأما محلات خدمة التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل تعمل على مدار الـ 24 ساعة في فصلى الصيف والشتاء دون استثناء.

اقرأ ايضا:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

الصحة العالمية: الرعاية الصحية الشاملة إحدى ركائز النظام الصحى

واقعة تاريخية.. قاض بمجلس الدولة يغرم نفسه لـ«تعطيله سير جلسة»

السيسى: مجمع الوثائق نقلة كبيرة للحكومة الذكية


الصور

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

تزامنا مع موكب المومياوات.. جامعة أسيوط تنظم فعالية مصر الحضارة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. «الكوميديا الإلهية» بحلّة جديدة للمترجم حسن عثمان

أحمد فؤاد درويش يحكي ذكرياته عن فارس الثقافة المصرية

مكتبة الإسكندرية تحتفي بألفية «المناظر» لابن الهيثم

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)